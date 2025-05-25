В Добрянке открыли речную паромную переправу через Каму

В Добрянском округе 24 мая открыли речные переправы «Добрянка — деревня Лябово — Добрянка», 25 мая — «Добрянка — село Сенькино — Добрянка». Перевозку грузов и пассажиров начал паром СП-2. Паром после межнавигационного ремонта спустила на воду в начале мая Пермская судоверфь.
Паром прошел освидетельствование в Российском Классификационном Обществе (Регистре) и проверку Портконтроля. Администрация Добрянки сообщила о получении судном всех необходимых разрешений. Паром СП-2 вернулся для работы в гавань Камского водохранилища.
Отправление парома из Добрянки в Сенькино: вторник — 07:30, 16:00; суббота — 07:30; воскресенье — 16:00. В обратном направлении: вторник — 08:30, 17:00; суббота — 08:30; воскресенье — 17:00.
В деревню Лябово паром отправится с понедельника по пятницу в 10:00, 15:00, 19:00, 21:00; в обратном направлении — 10:30, 15:30, 19:30, 21:30. По выходным и праздничным дням отправление из Добрянки в 10:00, 12:00, 15:00, 19:00 и 21:00; из Лябово — 10:30, 12:30, 15:30, 19:30 и 21:30.
Возможны отмены движения парома на время проведения регламентных работ, на другое время — в связи с неблагоприятными погодными явлениями.
С 20 мая на переправу между Оханском и Юго-Камском вышел второй паром. С конца апреля в Пермском крае открыли три речные переправы.