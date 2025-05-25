В Добрянке открыли речную паромную переправу через Каму

В деревню Лябово паром отправится с понедельника по пятницу в 10:00, 15:00, 19:00, 21:00; в обратном направлении — 10:30, 15:30, 19:30, 21:30. По выходным и праздничным дням отправление из Добрянки в 10:00, 12:00, 15:00, 19:00 и 21:00; из Лябово — 10:30, 12:30, 15:30, 19:30 и 21:30.