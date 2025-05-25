Мучнистая роса на растениях: как распознать и быстро победить грибок

Эксперт также подчеркивает важность подбора устойчивых сортов. «Есть понятие районированных сортов, которые подходят для определенных климатических условий. Если, например, в Сибири какой-то сорт мучнистой росой не страдает, то в более теплых регионах этот же сорт может оказаться уязвимым. Проблему могут составить и сорта, которые слабо устойчивы к заболеванию. Если сорт постоянно болеет, не стоит продолжать его выращивание, лучше выбрать более устойчивую разновидность», — советует Смирнов.