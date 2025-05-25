В Омске 25 автоинструкторов наказали за нарушение ПДД

Омские инспекторы ГИБДД выявили нарушения при подготовке будущих водителей. Проверка показала, что 25 инструкторов проводили занятия на улицах, где движение учебных автомобилей запрещено решением горадминистрации.
«Результат вложенных в курсантов знаний определяется на испытаниях, одним из которых является практический экзамен в условиях дорожного движения. Подготовка к нему должна проводиться по разработанным маршрутам с учетом улиц, где движение ограничено», — пояснили в пресс-службе региональной полиции.
Всех нарушителей привлекли к ответственности по статье № 12.22 КоАП Российской Федерации.
Ранее «КП — Омск» рассказала, что местные судовладельцы восемь раз нарушили правила плавания.