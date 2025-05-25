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В Омске 25 автоинструкторов наказали за нарушение ПДД

Полиция поделилась недельной статистикой.

Источник: Комсомольская правда

Омские инспекторы ГИБДД выявили нарушения при подготовке будущих водителей. Проверка показала, что 25 инструкторов проводили занятия на улицах, где движение учебных автомобилей запрещено решением горадминистрации.

«Результат вложенных в курсантов знаний определяется на испытаниях, одним из которых является практический экзамен в условиях дорожного движения. Подготовка к нему должна проводиться по разработанным маршрутам с учетом улиц, где движение ограничено», — пояснили в пресс-службе региональной полиции.

Всех нарушителей привлекли к ответственности по статье № 12.22 КоАП Российской Федерации.

Ранее «КП — Омск» рассказала, что местные судовладельцы восемь раз нарушили правила плавания.