В Омске 25 автоинструкторов наказали за нарушение ПДД

«Результат вложенных в курсантов знаний определяется на испытаниях, одним из которых является практический экзамен в условиях дорожного движения. Подготовка к нему должна проводиться по разработанным маршрутам с учетом улиц, где движение ограничено», — пояснили в пресс-службе региональной полиции.