Театр — это жизнь. Народный артист Беларуси Станислав Трифонов о традициях и стремлении к совершенству

«Чтобы публика пришла в театр и тут осталась, нам как артистам нужно честно и хорошо работать — чтобы остаться в сердце зрителей. К счастью, в Большом театре хорошая труппа. Есть и молодые, и опытные солисты, лирические и драматические певцы. И все-таки чем больше артист отдает себя сцене, тем скорее наступает момент, когда время берет свое. Но публика все так же ждет встречи с любимыми голосами, требующими заботы и бережного отношения. Как говорил мой педагог, в здоровом теле здоровый звук. Но сами артисты часто не умеют беречь себя, для них сцена — это не просто место выступления, а святое место, к которому они относятся с колоссальной преданностью», — заметил Станислав Трифонов.