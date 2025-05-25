Театр — это жизнь. Народный артист Беларуси Станислав Трифонов о традициях и стремлении к совершенству

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главная театральная сцена страны — Национальный академический Большой театр оперы и балета Беларуси — отмечает свое 92-летие. Народный артист Беларуси, солист Большого театра Станислав Трифонов поделился с корреспондентом БЕЛТА тем, какие традиции соблюдаются в его театральной семье и что для него значит сцена.
«Вся моя семья — театральные люди. Мы с женой Дианой (Диана Трифонова, солистка Большого театра Беларуси. — Прим. БЕЛТА) вместе с первого курса консерватории. Вдвоем работали в Одесском национальном академическом театре оперы и балета. И сейчас работаем здесь. Мы нечасто сталкиваемся в спектаклях, но все равно живо обсуждаем профессиональную жизнь друг друга, ведь она нам близка и интересна. Важно, что мы можем друг другу помочь и спросить совет. Мои дети Мирон и Женя тоже с пеленок в театре. Они выросли в реквизиторской комнате и прекрасно знают закулисье», — сказал Станислав Трифонов.
«Мы также дружим с моим замечательным педагогом, художественным руководителем Музыкального театра Адамом Османовичем Мурзичем и, когда бывает возможность, вместе посещаем спектакли и общаемся о наших театральных делах», — добавил он.
По мнению народного артиста Беларуси, в Большом театре, как и в любом другом, сохраняется преемственность поколений. При этом для достижения высшего уровня мастерства молодые артисты должны стремиться к тому, чтобы превзойти предыдущие поколения, и всегда быть настроенными на результат. «Ты должен верить в себя и чувствовать: у тебя обязательно все получится, ведь в театре работают только те, кто не может жить без него», — подчеркнул Станислав Трифонов.
«Для меня театр — это жизнь. Это семья, ведь мы проводим здесь много времени. По-другому не бывает. По крайней мере у людей, которые относятся к театру серьезно», — уверен народный артист Беларуси.
Знаковой из своих ролей он называет роль Григория Грязного в опере Н. А. Римского-Корсакова «Царская невеста». Это первый спектакль, который он увидел на сцене Большого театра, — и влюбился в прекрасную музыку. Позже, в 2016-м, за исполнение этой партии артист стал обладателем Национальной театральной премии Беларуси в номинации «Лучшая мужская роль в спектакле оперы».
«Конечно, мой первый дом — это Большой театр Беларуси, а второй — Татарский театр оперы и балета имени М. Джалиля. Это очень дружный и интересный коллектив. Там ты встречаешься с солистами из других театров, прекрасными музыкантами и режиссерами. Это всегда плодотворно на тебя влияет: хочется послушать других, но и себя показать», — пояснил Станислав Трифонов, частый гость Шаляпинского фестиваля, который проводится в Казани на сцене Татарской оперы.
«Чтобы публика пришла в театр и тут осталась, нам как артистам нужно честно и хорошо работать — чтобы остаться в сердце зрителей. К счастью, в Большом театре хорошая труппа. Есть и молодые, и опытные солисты, лирические и драматические певцы. И все-таки чем больше артист отдает себя сцене, тем скорее наступает момент, когда время берет свое. Но публика все так же ждет встречи с любимыми голосами, требующими заботы и бережного отношения. Как говорил мой педагог, в здоровом теле здоровый звук. Но сами артисты часто не умеют беречь себя, для них сцена — это не просто место выступления, а святое место, к которому они относятся с колоссальной преданностью», — заметил Станислав Трифонов.
Он поздравил всех артистов с праздником и подчеркнул, что именно поддержка публики и близких помогает им двигаться вперед и покорять зрителей своим творчеством. -0-