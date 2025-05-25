В Башкирии рассказали, где можно жарить шашлыки

При этом необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. Допускается только стационарный мангал или печь, с дымоходом и искрогасителем. Мангал устанавливается не ближе 5 метров от строений. Территория, где стоит мангал (печь) должна быть очищена от сухой растительности и прочего мусора в радиусе 2 м. Для безопасности его лучше установить на бетонную площадку (или поставить на лист шифера).