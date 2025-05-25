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В Башкирии рассказали, где можно жарить шашлыки

В Башкирии рассказали, где можно жарить шашлыки. Приготовить пищу можно только у себя на приусадебном участке: частного хозяйства, в СНТ, на огороде или даче, заявили в Госкомитете по ЧС.

При этом необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. Допускается только стационарный мангал или печь, с дымоходом и искрогасителем. Мангал устанавливается не ближе 5 метров от строений. Территория, где стоит мангал (печь) должна быть очищена от сухой растительности и прочего мусора в радиусе 2 м. Для безопасности его лучше установить на бетонную площадку (или поставить на лист шифера).

По информации ведомства, важно учитывать даже силу ветра на улице — не более 5 м/с. Для растопки надо использовать не дрова, а сразу готовый уголь.

Рядом должны быть средства тушения: огнетушитель (можно взять из машины), ведро с водой, лопата, чтобы была возможность прокопать в случае необходимости минерализованную полосу.

В настоящее время в Башкортостане с 18 апреля действует особый противопожарный режим. Это означает, что жарить шашлыки или разводить костры в парках, лесных массивах или у прибрежных зон строго запрещено. Также нигде нельзя ничего сжигать — даже мусор в бочке.

За нарушение правил пожарной безопасности грозят большие штрафы.