Для инвалидов упростили оформление билетов на поезда

Согласно изменениям, инвалидам при покупке такого билета не нужно предъявлять бумажные документы, подтверждающие право на льготу (удостоверение инвалида, медицинские заключения). Достаточно представить документ, удостоверяющий личность, и номер СНИЛС. После этого проверка необходимых сведений будет проведена автоматически через государственную информационную систему «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере».