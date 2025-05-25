Для инвалидов упростили оформление билетов на поезда

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Правительство РФ упростило процедуру оформления билетов для инвалидов на специализированные места в поездах дальнего следования, сообщили в пресс-службе кабмина.
«Гражданам с инвалидностью станет проще оформлять билеты через кассу на специализированные места в поездах дальнего следования. Подписано постановление, корректирующее действующий порядок покупки билетов в купе, которые оборудованы с учетом особых потребностей и ограниченных возможностей пассажиров», — говорится в сообщении.
Согласно изменениям, инвалидам при покупке такого билета не нужно предъявлять бумажные документы, подтверждающие право на льготу (удостоверение инвалида, медицинские заключения). Достаточно представить документ, удостоверяющий личность, и номер СНИЛС. После этого проверка необходимых сведений будет проведена автоматически через государственную информационную систему «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере».
«Аналогичный порядок уже действует при покупке электронных билетов через сайт. Решение распространить такой порядок на покупку билетов через кассу было поддержано общероссийской общественной организацией “Всероссийское общество инвалидов”, — отметили в кабмине.