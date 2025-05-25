В Крыму нашли кость динозавра возрастом около 135 млн лет

В Крыму обнаружили кость динозавра возрастом около 135 млн лет. Об этом сообщил научный сотрудник НСПК «Пещера Таврида» Богдан Зайцев.
Ученый рассказал, что на найденной кости археологи не видят никаких диагностических признаков. Поэтому специалисты не могут определить точную видовую принадлежность животного.
«Просто видим, что животное сухопутное, что кость эта очень большая была, это только маленькая ее часть, а соответственно сухопутное животное большое возрастом 135 млн лет из мезозоя», — сказал Зайцев в эфире телеканала «Россия 1».
Специалист назвал такие находки уникальными.