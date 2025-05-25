В Уфе погиб водитель сгоревшей после столкновения с фурой легковушки

По данным ГАИ, легковой автомобиль, марку которого еще не удалось установить, ехал по трассе М-5 в сторону деревни Бурцево. По неизвестной причине водитель не справился с управлением и протаранил фуру с полуприцепов, которая стояла на краю проезжей части. Седан тут же вспыхнул — водитель погиб на месте происшествия.