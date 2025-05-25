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В Уфе погиб водитель сгоревшей после столкновения с фурой легковушки

Смертельное ДТП случилось в Уфе утром 25 мая.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 25 мая, в Уфе легковушка врезалась в грузовик и сгорела, её водитель погиб. Об этом сообщила городская Госавтоинспекция.

По данным ГАИ, легковой автомобиль, марку которого еще не удалось установить, ехал по трассе М-5 в сторону деревни Бурцево. По неизвестной причине водитель не справился с управлением и протаранил фуру с полуприцепов, которая стояла на краю проезжей части. Седан тут же вспыхнул — водитель погиб на месте происшествия.

Дорожная полиция проводит проверку по факту аварии.

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