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Мобильные датчики контроля скорости работают на 9 участках в Минске

Скорость контролируется на проспектах Независимости (60, 80 км/ч), Партизанском (60 км/ч), Дзержинского (60 км/ч), Жукова (60 км/ч), на улицах Орловская (60 км/ч), Денисовская (60 км/ч), Кальварийская (60 км/ч), Маяковского (60 км/ч), а также на МКАД (90 км/ч).

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости работают на 9 участках дорог Минска, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Скорость контролируется на проспектах Независимости (60, 80 км/ч), Партизанском (60 км/ч), Дзержинского (60 км/ч), Жукова (60 км/ч), на улицах Орловская (60 км/ч), Денисовская (60 км/ч), Кальварийская (60 км/ч), Маяковского (60 км/ч), а также на МКАД (90 км/ч).

Госавтоинспекция просит автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия. -0-