Мобильные датчики контроля скорости работают на 9 участках в Минске

Скорость контролируется на проспектах Независимости (60, 80 км/ч), Партизанском (60 км/ч), Дзержинского (60 км/ч), Жукова (60 км/ч), на улицах Орловская (60 км/ч), Денисовская (60 км/ч), Кальварийская (60 км/ч), Маяковского (60 км/ч), а также на МКАД (90 км/ч).

