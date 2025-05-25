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В Самаре 25 мая возможны отключения холодной воды из-за плановых работ

Сегодня, 25 мая, в Самаре запланированы работы на сетях холодного водоснабжения.

Сегодня, 25 мая, в Самаре запланированы работы на сетях холодного водоснабжения. В связи с этим по ряду адресов возможны временные отключения холодной воды. Жителям рекомендуется заранее сделать запас.

Без воды могут остаться дома по следующим адресам:

ул. Агибалова, 78 (предположительно также 80), ул. Алма-Атинская, 29Д,

а также нежилые помещения по адресам:

ул. Алма-Атинская, 72, 72к1, ул. Черемшанская, 199к1, 197А, 197Ак1, ул. Елизарова, 103, 101.

Отключения возможны также в близлежащих домах. В течение дня список адресов может меняться.

Заявки об утечках и открытых колодцах принимаются круглосуточно в диспетчерской СКС по телефонам 334−75−12 и 207−87−87, а также через телеграм на номер 8 917 013 70 07.

Ранее мы писали, что в Самаре восстановили схему движения автобуса № 50 после ремонта на ул. Самарской.

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