Вспышка высочайшего класса произошла на Солнце 25 мая — что ждать белорусам

На Солнце ночью 25 мая произошла мощная вспышка высочайшего класса. Подробнее рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН белорусам и другим жителям Земли.
Так, ночью воскресенья ученые зафиксировали на Солнце мощную вспышку высочайшего класса Х. Солнечная вспышка началась в 4.46 часов по минскому времени и к 4.52 утра достигла своего пика. Вспышка завершилась в 4.57 часов и пошла на спад.
При этом по прогнозу ученых в ближайшее время ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли.
Между тем синоптик Рябов сказал, что белорусы на неделе с 26 мая по 1 июня могут рассчитывать на комфортную погоду: «Ждет умеренно теплая погода».
Тем временем белорусские водители обязаны ездить с ближним светом фар с 25 мая. Здесь мы подробнее писали о том, что Госавтоинспекция Беларуси напомнила водителям о включенном ближнем свете фара и объявила специальную акцию «Внимание — дети!» с 25 мая по 5 июня 2025 года.