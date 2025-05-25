С 24 мая в Ростовской области закрыли разворот на участке трассы А-135

С 24 мая в Ростовской области должны были закрыть разворот в направлении Ростова-на-Дону в районе 10 км трассы А-135. Об этом ранее предупредили в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.
— Этот участок является местом концентрации ДТП, поэтому было принято решение о закрытии левого разворота и перенаправлении транспорта на следующий разворот, который находится через три километра, — пояснил заместитель директора ростовского филиала ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Роман Шляхтин.
Теперь разворачиваться в направлении донской столицы следует на 13 км Южного подъезда. Водителей просят заранее планировать свои маршруты с учетом ситуации.
Подпишись на нас в Telegram.