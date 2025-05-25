В Перми скончался школьник Леша Шохрин после пяти лет борьбы с онкологией

«Жизнь вошла в привычное русло, конечно, летом хотелось все как обычно — купаться, кататься на велосипеде, играть в футбол, батуты, но все это под большим запретом, но ничего, мы с улыбкой и пониманием всей ситуации, поддерживая друг друга», — писала Елена в коротких историях о своем сыне.