В Перми скончался школьник Леша Шохрин после пяти лет борьбы с онкологией

В Перми скончался Алексей Шохрин… Школьник долгое время страдал онкологическим заболеванием. О смерти сына сообщила мама в специально созданном для его поддержки сообществе «Алексей супергерой Шохрин».
О болезни ребенка стало известно весной 2020 года. Его мама Елена вспоминает, Леша мечтал скорее начать ездить на подаренном новеньком велосипеде. В конце мая у него на руке появилась шишка, которую начали обследовать. Через несколько дней, 2 июня, медики вынесли вердикт: «Саркома».
«Сказать, что “мир рухнул”, наверное, самое подходящее описание состояния», — написала о том времени Елена Шохрина.
Лешу госпитализировали сначала в хирургическое отделение детской краевой больницы, затем в онкогематологический центр им. Гааза с диагнозом «саркома Юинга правого плеча с метастатическим поражением легких».
С того времени началась борьба за жизнь ребенка. Родителям мальчика стали оказывать необходимую помощь неравнодушные пермяки, детская футбольная школа «Чемпион», фонд «Подари жизнь», поисково-спасательный отряд «Доброволец» и многие-многие другие.
«Жизнь вошла в привычное русло, конечно, летом хотелось все как обычно — купаться, кататься на велосипеде, играть в футбол, батуты, но все это под большим запретом, но ничего, мы с улыбкой и пониманием всей ситуации, поддерживая друг друга», — писала Елена в коротких историях о своем сыне.
Вчера, 24 мая, Елена Николаевна сообщила, что сердце супергероя перестало биться. Он боролся до последнего…