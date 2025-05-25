В Красноярском крае подросток заблудился и украл велосипед

57-летний житель Енисейска написал заявление в полицию о пропаже своего велосипеда.
Мужчина приехал на работу и оставил транспорт у входа здания, но на обеденном перерыве увидел, что тот пропал.
Полицейские помогли потерпевшему отыскать его велосипед, за что мужчина их поблагодарил. Об этом сообщило ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Оказалось, что 16-летний житель Иркутской области поехал в Тасеево из Тулуна к подруге, не предупредив своего опекуна, но в итоге заблудился. Осознав, что он приехал не в тот населенный пункт, подросток решил устроить себе велоэкскурсию, воспользовавшись чужим транспортным средством.
«Несовершеннолетнего путешественника доставили в специализированное учреждение, а хозяин пропажи обратился с благодарностью к полицейским за найденный в кратчайшее время велосипед», — сказали в МВД.
Ранее житель Красноярска попался на краже шампуня из магазина.