В Красноярском крае подросток заблудился и украл велосипед

Оказалось, что 16-летний житель Иркутской области поехал в Тасеево из Тулуна к подруге, не предупредив своего опекуна, но в итоге заблудился. Осознав, что он приехал не в тот населенный пункт, подросток решил устроить себе велоэкскурсию, воспользовавшись чужим транспортным средством.