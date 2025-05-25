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В Совфеде ответили на вопрос об отмене пенсий

Социальное обеспечение российских граждан гарантировано Конституцией, заявил в телеграм-канале председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, комментируя дискуссии о возможной отмене пенсий.

Источник: Reuters

Он упомянул ст. 39 Конституции России. В соответствии с ней каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом.

В статье также указано, что государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом.

Дискуссию о возможной отмене пенсий Клишас назвал бурной и слишком эмоциональной.

Накануне основатель телеканала «Царьград», предприниматель Константин Малофеев призвал отменить пенсии россиянам, родившимся после 1995 года, чтобы стимулировать рождаемость.