В Совфеде ответили на вопрос об отмене пенсий

Он упомянул ст. 39 Конституции России. В соответствии с ней каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом.
В статье также указано, что государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом.
Дискуссию о возможной отмене пенсий Клишас назвал бурной и слишком эмоциональной.
Накануне основатель телеканала «Царьград», предприниматель Константин Малофеев призвал отменить пенсии россиянам, родившимся после 1995 года, чтобы стимулировать рождаемость.