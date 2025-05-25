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Красноярский «Енисей» обыграл футболистов из Тюмени

Это был заключительный матч сезона.

Источник: БЕЛТА

Футбольный «Енисей» одержал победу над командой «Тюмень» в последнем матче весенней части сезона-2024/2025 Первой лиги. Встреча прошла на домашнем поле и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев поля.

Забитыми мячами отметились Кирилл Ушатов (90 минута), Денис Тихонов (60 минута), Ян Цесь (34 минута) и Александр Масловский (13 минута). После этого матча красно-синие завершают сезон на восьмом месте в турнирной таблице (49 очков).

Напомним, что в Красноярске пройдут два этапа серии Гран-при России по фигурному катанию на коньках.