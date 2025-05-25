В августе 2025 года в небе над Омском пролетят «Стрижи»

В честь Дня шахтёра в августе 2025 года кузбассовцев в очередной раз полетят поздравить пилотажная группа «Стрижи». Об этом сообщает сайт kuzbass.aif.ru.
Омичи знают, что во время перелёта группа останавливается в Омске на пути в Кемеровскую область и в обратном направлении.
В числе 14 лётчиков на семи истребителях МиГ-29 есть и сибиряк. Он ведущий группы — полковник Денис Кузнецов.
Ранее мы писали, что в 2024 году пилоты на реактивных самолётах МиГ-29 устроили небольшое авиашоу над Омском, заходя на посадку для дозаправки.