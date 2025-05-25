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В августе 2025 года в небе над Омском пролетят «Стрижи»

Они вновь посетят День шахтёра в Кузбассе с остановкой в Омске.

Источник: Аргументы и факты

В честь Дня шахтёра в августе 2025 года кузбассовцев в очередной раз полетят поздравить пилотажная группа «Стрижи». Об этом сообщает сайт kuzbass.aif.ru.

Омичи знают, что во время перелёта группа останавливается в Омске на пути в Кемеровскую область и в обратном направлении.

В числе 14 лётчиков на семи истребителях МиГ-29 есть и сибиряк. Он ведущий группы — полковник Денис Кузнецов.

Ранее мы писали, что в 2024 году пилоты на реактивных самолётах МиГ-29 устроили небольшое авиашоу над Омском, заходя на посадку для дозаправки.