Без бабушек и лагерей: чем занять школьника на летних каникулах

Летние каникулы — прекрасная пора для школьников, в которую они забывают об уроках и домашних заданиях. Многие родители используют этот период с пользой для ребенка — например, отправляют в летний лагерь, где дети много времени проводят на свежем воздухе и занимаются делом, а не только изучают ленты соцсетей. Однако не у всех мам и пап есть такая возможность. Как занять школьника в период летних каникул, чтобы они прошли с пользой для ребенка, «Вечерняя Москва» узнала у психолога Артемия Сибирского.