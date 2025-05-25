«Паук остается в пожарной части». В Минске спасатели МЧС поймали и изолировали огромного паука-птицееда

В Минске спасатели МЧС поймали огромного паука, которого в городе обнаружили прохожие, сообщает агентство «Минск-Новости».
Инцидент произошел на улице Яна Чечота 24 мая. Двое подростков вблизи дома № 7 обнаружили прямо на улице огромного паука, которые обычной в живой природе в Беларуси не встречаются. Школьники позвонили в МЧС.
Прибывшие по вызову спасатели поймали и изолировали паука. Сейчас еще устанавливается вид членистоного, но он похож на паука из рода Lasiodora. Местом обитания таких больших пауков-птицеедов является Южная Америка.
В МЧС сказали, что пока паук в пожарной аварийно-спасательной части № 35 Московского района отдела по чрезвычайным ситуациям. Хозяин «питомца» может его забрать.
— Надолго приютить гостя не получится. Владельца паука ждут в пожарной аварийно-спасательной части, — прокомментировали в МЧС.
Кроме того, вспышка высочайшего класса произошла на Солнце 25 мая — что ждать белорусам.
Тем временем белорусские водители обязаны ездить с ближним светом фар с 25 мая. Здесь мы подробнее писали о том, что Госавтоинспекция Беларуси напомнила водителям о включенном ближнем свете фара и объявила специальную акцию «Внимание — дети!» с 25 мая по 5 июня 2025 года.