Пермяки завоевали медали Спартакиады МЧС России по легкой атлетике

Так, пермяк Алексей Краснов стал третьим в группе 18−30 лет, Лев Осокин — вторым в категории 31−40 лет, Ильмир Галиев — вторым в группе старше 41 года. У женщин в в двух возрастных группах завоевали медали Кристина Шадлова и Татьяна Вешкурова. Итог — второе общекомандное место. А первое — у сборной Татарстана.