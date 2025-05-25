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Пермяки завоевали медали Спартакиады МЧС России по легкой атлетике

Завершился первый этап Спартакиады МЧС России среди территориальных органов МЧС в ПФО.

Завершился первый этап Спартакиады МЧС России среди территориальных органов МЧС в ПФО. Представители ГУ МЧС России по Пермскому краю добыли второе общекомандное место. Оно сложилось из результатов в разных возрастных группах.

Так, пермяк Алексей Краснов стал третьим в группе 18−30 лет, Лев Осокин — вторым в категории 31−40 лет, Ильмир Галиев — вторым в группе старше 41 года. У женщин в в двух возрастных группах завоевали медали Кристина Шадлова и Татьяна Вешкурова. Итог — второе общекомандное место. А первое — у сборной Татарстана.