Свет отключили в дома Свердловского района Иркутска 25 мая

Напомним, в Иркутске начали продавать клубнику. Корреспонденты КП-Иркутск отправились на поиски самой вкусной ягоды. Выясняем, где продается клубника, сколько она стоит, где ее можно купить, собрать, а также, что предлагают продавцы, и предпочитают покупатели.