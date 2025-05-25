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Свет отключили в дома Свердловского района Иркутска 25 мая

Ориентировочное время восстановления электроснабжения — 19:00.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

25 мая в 14:54 в Свердловском районе Иркутска произошло частичное отключение электроэнергии. Без света остались жители улиц Багратиона, Бородина, Театральная, микрорайонов Ершовский и Юбилейный, квартала Приморское лесничество, а также СНТ Берёзка и СНТ Энергетик.

Для выявления и устранения причин отключения оперативно направлена бригада Южных электрических сетей.

Ориентировочное время восстановления электроснабжения — 19:00. Однако в 15:33 свет вернули в дома большей части потребителей.

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