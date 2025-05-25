Минобороны сообщило о 110 сбитых за ночь БПЛА над Россией

В Минобороны сообщили, что за ночь средства ПВО уничтожили 110 украинских беспилотников: 16 над Тульской областью, по 14 над Брянской и Калужской, по 13 над Московским регионом и Тверской областью, по десять над Белгородской и Курской областями, восемь над Орловской, семь над Крымом, два над Смоленской областью, по одному над Липецкой, Нижегородской и Новгородской областями.