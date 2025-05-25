Андрей Иванюта рассказал о своей новой работе в Башкирии

«Сначала сдавал теорию в Федерации спортивного туризма, а потом — практику: водные и пешие маршруты, первая помощь, сложные ситуации. Было непросто, но безумно интересно! Вспомнил старые навыки, подтянул знания и теперь готов вести группы официально», — рассказал Андрей Иванович в своем телеграм-канале.