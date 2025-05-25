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Андрей Иванюта рассказал о своей новой работе в Башкирии

Андрей Иванюта рассказал о своей новой работе. Бывший глава Белорецкого района Башкирии поделился с читателями своего блога в соцсетях важным событием из своей жизни.

Источник: Телеграм-канал Андрей Иванюты

Он прошёл обучение и теперь числится в федеральном реестре инструкторов-проводников.

«Сначала сдавал теорию в Федерации спортивного туризма, а потом — практику: водные и пешие маршруты, первая помощь, сложные ситуации. Было непросто, но безумно интересно! Вспомнил старые навыки, подтянул знания и теперь готов вести группы официально», — рассказал Андрей Иванович в своем телеграм-канале.

Он планирует показывать красоту природы, учить безопасным походам и создавать крутые впечатления вместе с вами.