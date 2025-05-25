Донским пенсионерам третий раз за год проиндексируют пенсии

Размер пенсий будет увеличен для нескольких категорий граждан.
В частности, пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, получат удвоенную фиксированную часть пенсии, что увеличит выплаты на 8 907,7 рубля.
Также, надбавку получат инвалиды I группы и пенсионеры, содержащие нетрудоспособных членов семьи. Им выплата будет проиндексирована почти на 3 тысячи рублей (2 969,2 рубля) за каждого иждивенца.
Для получения повышенной пенсии не требуется подавать никаких документов — индексация будет произведена автоматически.