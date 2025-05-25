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Популярное фруктовое желе попало под запрет в Беларуси

Госстандарт запретил продавать китайское фруктовое желе в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси под запрет попало популярное фруктовое желе китайского производства. Сладость включили в Реестр опасной продукции Госстандарта.

Так, под запрет в Беларуси попало фруктовое желе «Zombie мозг» (зубная щетка) от китайского производителя Shantou Wally Foodstuff.

Причиной запрета стала недопустимая пищевая добавка, которую выявили белорусские специалисты.

— При производстве была использована пищевая добавка пектин (Е440), применение которой не допускается при производстве порционного желе, — подчеркнули в Госстандарте.

Еще указывается на недостоверную характеристику продукта. Сладость называют «желе фруктовое», хотя в его составе отсутствуют фрукты и продукты их переработки.

— Товар вводит потребителей в заблуждение, — констатировали в Госстандарте.

Ранее Госстандарт запретил продавать известную российскую медовуху в Беларуси.

Тем временем белорусские водители обязаны ездить с ближним светом фар с 25 мая. Здесь мы подробнее писали о том, что Госавтоинспекция Беларуси напомнила водителям о включенном ближнем свете фара и объявила специальную акцию «Внимание — дети!» с 25 мая по 5 июня 2025 года.