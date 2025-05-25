Популярное фруктовое желе попало под запрет в Беларуси

В Беларуси под запрет попало популярное фруктовое желе китайского производства. Сладость включили в Реестр опасной продукции Госстандарта.
Так, под запрет в Беларуси попало фруктовое желе «Zombie мозг» (зубная щетка) от китайского производителя Shantou Wally Foodstuff.
Причиной запрета стала недопустимая пищевая добавка, которую выявили белорусские специалисты.
— При производстве была использована пищевая добавка пектин (Е440), применение которой не допускается при производстве порционного желе, — подчеркнули в Госстандарте.
Еще указывается на недостоверную характеристику продукта. Сладость называют «желе фруктовое», хотя в его составе отсутствуют фрукты и продукты их переработки.
— Товар вводит потребителей в заблуждение, — констатировали в Госстандарте.
Ранее Госстандарт запретил продавать известную российскую медовуху в Беларуси.
Тем временем белорусские водители обязаны ездить с ближним светом фар с 25 мая. Здесь мы подробнее писали о том, что Госавтоинспекция Беларуси напомнила водителям о включенном ближнем свете фара и объявила специальную акцию «Внимание — дети!» с 25 мая по 5 июня 2025 года.