Житель Енисейска поблагодарил полицию за возвращение украденного велосипеда

Оперативники быстро установили обстоятельства исчезновения транспортного средства. Оказалось, что «покататься» на нем решил 16-летний житель Иркутской области, который, не поставив в известность своего опекуна, отправился из Тулуна в Тасеево к подруге, но сбился с пути. Осознав, что приехал не в тот населенный пункт, подросток решил совершить «велопрогулку» на чужом велосипеде.