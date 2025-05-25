Житель Енисейска поблагодарил полицию за возвращение украденного велосипеда

В дежурную часть МО МВД России «Енисейский» поступило сообщение от 57-летнего местного жителя о пропаже его велосипеда.
Мужчина рассказал, что утром приехал на работу на велосипеде и оставил его возле входа в административное здание. Вернувшись к обеду, он обнаружил, что велосипеда на месте нет. Обеспокоенный произошедшим, он обратился за помощью в полицию.
Оперативники быстро установили обстоятельства исчезновения транспортного средства. Оказалось, что «покататься» на нем решил 16-летний житель Иркутской области, который, не поставив в известность своего опекуна, отправился из Тулуна в Тасеево к подруге, но сбился с пути. Осознав, что приехал не в тот населенный пункт, подросток решил совершить «велопрогулку» на чужом велосипеде.
Юного путешественника доставили в специализированный центр для несовершеннолетних, а владелец велосипеда выразил искреннюю благодарность сотрудникам полиции за оперативное обнаружение и возвращение его имущества.