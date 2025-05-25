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13 детей мигрантов в Татарстане сдали тест для зачисления в школу

На тестирование было заявлено 32 человека.

Источник: РИА "Новости"

В Татарстане 13 из 16 детей-мигрантов успешно сдали тестирование для поступления в первый класс, в то время как всего на тестирование заявились 32 человека. Об этом заявил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

«Тестирование для приема в первый класс уже прошло. Из заявленных 32 мигрантов мы допустили 16 к экзамену, и 13 из них успешно его сдали, — отметил руководитель Минобрнауки РТ, — тем, кто не сдал, предоставляется возможность пересдать тестирование через три месяца. Мы заинтересованы в том, чтобы эти дети знали русский язык».

Кроме того, по информации министра, в настоящее время в школах и детских садах Татарстана обучаются около 4 тысяч несовершеннолетних мигрантов.