13 детей мигрантов в Татарстане сдали тест для зачисления в школу

«Тестирование для приема в первый класс уже прошло. Из заявленных 32 мигрантов мы допустили 16 к экзамену, и 13 из них успешно его сдали, — отметил руководитель Минобрнауки РТ, — тем, кто не сдал, предоставляется возможность пересдать тестирование через три месяца. Мы заинтересованы в том, чтобы эти дети знали русский язык».