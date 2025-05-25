25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Солнце произошла вспышка самого высокого класса — Х, сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.
Вспышка была зарегистрирована 25 мая в 4.52. Эксперты зафиксировали ее продолжительность, она составила 17 минут.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури. -0-