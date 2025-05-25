Красноярец пойдет под суд за кражу денег с банковской карты

Вскоре полиция установила личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался ранее несудимый красноярец 1984 года рождения. На допросе мужчина признался, что, увидев наличие денежных средств на карте, решил ими воспользоваться. Поскольку прямой вывод денег был невозможен, он перевел часть суммы на счета знакомых, которые затем вернули ему деньги наличными. Часть похищенных средств он потратил на продукты и алкоголь, а остальное — на игру на бирже. Когда баланс карты обнулился, он вернул телефон владелице через общих знакомых.