Красноярец пойдет под суд за кражу денег с банковской карты

Закончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Красноярска, обвиняемого в краже денежных средств с банковской карты знакомой.
Об этом сообщили в пресс-службе отдела полиции № 7 МУ МВД России «Красноярское».
В марте текущего года в полицию обратилась жительница краевого центра с заявлением о хищении с ее кредитной карты 76 тысяч рублей. Как выяснилось, карта была привязана к мобильному телефону дочери потерпевшей.
В ходе следствия установлено, что девушка дала свой телефон попользоваться знакомому, так как его собственный гаджет был неисправен. На телефоне было установлено банковское приложение, которым девушка пользовалась в присутствии этого знакомого.
Вскоре полиция установила личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался ранее несудимый красноярец 1984 года рождения. На допросе мужчина признался, что, увидев наличие денежных средств на карте, решил ими воспользоваться. Поскольку прямой вывод денег был невозможен, он перевел часть суммы на счета знакомых, которые затем вернули ему деньги наличными. Часть похищенных средств он потратил на продукты и алкоголь, а остальное — на игру на бирже. Когда баланс карты обнулился, он вернул телефон владелице через общих знакомых.
В настоящее время следователи следственного отдела № 7 СУ МУ МВД России «Красноярское» завершили расследование уголовного дела по обвинению мужчины в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
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