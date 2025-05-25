Нижегородский врач спас пассажира в самолете по пути в Турцию

Спас мужчину леденец, который оказался случайно у дочери врача. Пассажира напоили крепким чаем и дали конфету, чтобы повысить сахар. Также уложили с приподнятой головой для улучшения поступления кислорода в мозг. Благодаря этому пассажиру стало лучше в течение пяти минут.