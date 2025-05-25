Нижегородский врач спас пассажира в самолете по пути в Турцию

Нижегородский врач-невролог Эллина Ремизова спасла пассажира самолета, направлявшего в Турцию. Историю рассказал главный редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов в своем телеграм-канале.
Во время полета мужчине внезапно стало плохо. Эллина Ремизова откликнулась на просьбу бортпроводников о помощи. Осмотрев пассажира, врач исключила грубую патологию и предположила, что у него резко упал уровень сахара.
— Мужчина был бледным, с выраженной слабостью и нитевидным пульсом, давление не определялось, — рассказала Эллина Ремизова.
Спас мужчину леденец, который оказался случайно у дочери врача. Пассажира напоили крепким чаем и дали конфету, чтобы повысить сахар. Также уложили с приподнятой головой для улучшения поступления кислорода в мозг. Благодаря этому пассажиру стало лучше в течение пяти минут.