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Ирина Влах в Стамбуле: Проведённые встречи показали, что интерес к возможностям нашего рынка существует и сегодняшний кризис в экономике страны — результат преступной политики PAS

У зарубежных инвесторов есть желание вкладывать в Молдову и вместе создавать рабочие места, инфраструктуру и доходы для бюджета.

Источник: Комсомольская правда

«Inima Moldovei» убеждена — рецепты возрождения экономики Молдовы существуют и без постоянных кредитов на плечах народа. Такое заявление сделала лидер Республиканской партии «Inima Moldovei» Ирина Влах в ходе визита, осуществленного по приглашению партнеров из органов власти и бизнес-среды Турецкой Республики, в ходе которого она посетила важные металлургические предприятия Стамбула, одним из которых является компания Candiroglu.

Политик заявил, что проведённые встречи показали, что интерес к возможностям нашего рынка существует и сегодняшний кризис в экономике страны — результат преступной политики PAS.

"У зарубежных инвесторов есть желание вкладывать в Молдову и вместе создавать рабочие места, инфраструктуру и доходы для бюджета. Не только у Турции.

Тысячи рабочих мест, весомые зарплаты и прибыль для страны — это План возрождения экономики страны от INIMA MOLDOVEI.

И много для этого не нужно: уход коррумпированной власти, паразитирующей на нашем с вами труде и выбор Молдовы в пользу адекватных политиков, которые заинтересованы в равноправ", — отметила Ирина Влах.