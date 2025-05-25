Ирина Влах в Стамбуле: Проведённые встречи показали, что интерес к возможностям нашего рынка существует и сегодняшний кризис в экономике страны — результат преступной политики PAS

«Inima Moldovei» убеждена — рецепты возрождения экономики Молдовы существуют и без постоянных кредитов на плечах народа. Такое заявление сделала лидер Республиканской партии «Inima Moldovei» Ирина Влах в ходе визита, осуществленного по приглашению партнеров из органов власти и бизнес-среды Турецкой Республики, в ходе которого она посетила важные металлургические предприятия Стамбула, одним из которых является компания Candiroglu.