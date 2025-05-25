Ирина Влах в Стамбуле: Проведённые встречи показали, что интерес к возможностям нашего рынка существует и сегодняшний кризис в экономике страны — результат преступной политики PAS

«Inima Moldovei» убеждена — рецепты возрождения экономики Молдовы существуют и без постоянных кредитов на плечах народа. Такое заявление сделала лидер Республиканской партии «Inima Moldovei» Ирина Влах в ходе визита, осуществленного по приглашению партнеров из органов власти и бизнес-среды Турецкой Республики, в ходе которого она посетила важные металлургические предприятия Стамбула, одним из которых является компания Candiroglu.
Политик заявил, что проведённые встречи показали, что интерес к возможностям нашего рынка существует и сегодняшний кризис в экономике страны — результат преступной политики PAS.
"У зарубежных инвесторов есть желание вкладывать в Молдову и вместе создавать рабочие места, инфраструктуру и доходы для бюджета. Не только у Турции.
Тысячи рабочих мест, весомые зарплаты и прибыль для страны — это План возрождения экономики страны от INIMA MOLDOVEI.
И много для этого не нужно: уход коррумпированной власти, паразитирующей на нашем с вами труде и выбор Молдовы в пользу адекватных политиков, которые заинтересованы в равноправ", — отметила Ирина Влах.