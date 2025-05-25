«Каждый, с кем я общался здесь, рекомендовал пойти туда»: Известный актер посетил Новосибирский зоопарк

Александр Левин, известный по роли в сериале «Телохранители», побывал в новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило. Звезда телеэкрана лично посетил знаменитый зверинец.
По словам самого Александра Левина, решение посетить зоопарк было принято по многочисленным советам местных жителей. «Буквально каждый, с кем я общался здесь, будь то водитель такси или посетители кафе, рекомендовали мне посетить это место», — отметил актёр.
Во время своего визита Левин прогулялся по территории зоопарка, сделал фотографии обитателей и даже покормил альпаку Дантеса свежими овощами. Визит знаменитости привлек внимание посетителей и сотрудников зоопарка.