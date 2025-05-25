Как создают лекарство от рака и зачем платят тысячи за «пылинки» в пробирке? Ученые о прорывах белорусской химии

«Синтезированные в институте молекулы имеют высокую биологическую активность по отношению к растениям. Возьмем, допустим, стимуляторы роста. Некоторые распространенные гормоны действуют в крайне малых концентрациях, когда для растений требуются буквально нанограммы вещества, то есть пылинки, даже не заметные глазу, а вместе с тем серьезно повышающие адаптационные свойства растений, иными словами, развивающие устойчивость к засухе или переувлажнению, — объясняет что к чему ученый-химик. — Разработана нами и серия наборов для криминалистов, позволяющих по образцам ДНК отличить, например, дикое животное от домашнего в случае разбирательства по делу о браконьерстве. И во всех приведенных ситуациях мы говорим о химической продукции, измеряемой ни в килограммах и даже ни в граммах, а зачастую в нанограммах. Цена таких незаметных пылинок на стенках сосудов исчисляется тысячами долларов».