В Самаре организуют ремонт школ: на обновление выделено 500 млн рублей

Ранее мы уже сообщали, что в школе № 63 — старейшем учебном заведении Самары с 200-летней историей — планируется капитальный ремонт фасада, кровли и инженерных систем. Проект и смета готовы, сейчас идут согласования с Госинспекцией по охране объектов культурного наследия. В этом году также запланирован ремонт асфальтового покрытия и обустройство площадки для сдачи норм ГТО.