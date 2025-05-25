Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре организуют ремонт школ: на обновление выделено 500 млн рублей

В Самаре завершился учебный год — прозвенели последние звонки для тысяч школьников.

В Самаре завершился учебный год — прозвенели последние звонки для тысяч школьников. Мэр города Иван Носков отметил в своем телеграм-канале начало активной ремонтной кампании в образовательных учреждениях.

Всего на ремонт школ в 2025 году выделено порядка 500 миллионов рублей. В планах обновление 12 пищеблоков, ремонт 13 спортивных объектов, а также косметический и капитальный ремонт учебных и подсобных помещений.

Мэр призвал руководителей школ серьезно подойти к организации ремонтов, тесно взаимодействовать с подрядчиками и своевременно сообщать о проблемах в департамент образования или напрямую ему.

Ранее мы уже сообщали, что в школе № 63 — старейшем учебном заведении Самары с 200-летней историей — планируется капитальный ремонт фасада, кровли и инженерных систем. Проект и смета готовы, сейчас идут согласования с Госинспекцией по охране объектов культурного наследия. В этом году также запланирован ремонт асфальтового покрытия и обустройство площадки для сдачи норм ГТО.

Участвуйте в розыгрыше призов для подписчиков нашего телеграм-канала до 1 июня!