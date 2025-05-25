В Самаре организуют ремонт школ: на обновление выделено 500 млн рублей

В Самаре завершился учебный год — прозвенели последние звонки для тысяч школьников. Мэр города Иван Носков отметил в своем телеграм-канале начало активной ремонтной кампании в образовательных учреждениях.
Всего на ремонт школ в 2025 году выделено порядка 500 миллионов рублей. В планах обновление 12 пищеблоков, ремонт 13 спортивных объектов, а также косметический и капитальный ремонт учебных и подсобных помещений.
Мэр призвал руководителей школ серьезно подойти к организации ремонтов, тесно взаимодействовать с подрядчиками и своевременно сообщать о проблемах в департамент образования или напрямую ему.
Ранее мы уже сообщали, что в школе № 63 — старейшем учебном заведении Самары с 200-летней историей — планируется капитальный ремонт фасада, кровли и инженерных систем. Проект и смета готовы, сейчас идут согласования с Госинспекцией по охране объектов культурного наследия. В этом году также запланирован ремонт асфальтового покрытия и обустройство площадки для сдачи норм ГТО.
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