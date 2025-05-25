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Калининградцам разрешат купаться с 1 июня

Купальный сезон в Калининградской области начинается с 1 июня.

Источник: Екатерина Ветохина/ТАСС

Об этом сообщила в телеграм-канале глава администрации Елена Дятлова.

Областные власти подготовились к грядущему наплыву туристов и местных. К пляжным местностям будут ходить дополнительные электрички. Сейчас ждут итогов проверки Роспотребнадзора: пробы воды и грунта взяли. Полным ходом идёт благоустройство пляжей — туалеты, мусорные контейнеры. Водолазы проверили безопасность дна.

Синоптики предрекают тёплую первую июньскую декаду, а власти обещают позаботиться о доступности и безопасности пляжей.

Ранее сообщалось, что летом предсказали нехватку мест в пляжных отелях Калининграда.