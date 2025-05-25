Калининградцам разрешат купаться с 1 июня

Областные власти подготовились к грядущему наплыву туристов и местных. К пляжным местностям будут ходить дополнительные электрички. Сейчас ждут итогов проверки Роспотребнадзора: пробы воды и грунта взяли. Полным ходом идёт благоустройство пляжей — туалеты, мусорные контейнеры. Водолазы проверили безопасность дна.