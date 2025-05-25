В Уфе водитель въехал в бетонное ограждение и сбил пешехода

В Кировском районе Уфы сегодня, 25 мая, произошла серьезная авария, в которой пострадал пешеход. Об этом сообщили в Госавтоинспекции столицы Башкирии.
По предоставленным данным, водитель автомобиля «Лада Калина» на улице Аксакова врезался в бетонные ограждения, а после сбил пешехода.
В результате случившегося пострадал 44-летний мужчина, его доставили с множественными травмами в больницу.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.