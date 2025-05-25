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В Уфе водитель въехал в бетонное ограждение и сбил пешехода

Пострадавшего госпитализировали с травмами.

Источник: Комсомольская правда

В Кировском районе Уфы сегодня, 25 мая, произошла серьезная авария, в которой пострадал пешеход. Об этом сообщили в Госавтоинспекции столицы Башкирии.

По предоставленным данным, водитель автомобиля «Лада Калина» на улице Аксакова врезался в бетонные ограждения, а после сбил пешехода.

В результате случившегося пострадал 44-летний мужчина, его доставили с множественными травмами в больницу.

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