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Еще 100 полицейских привлекли к охране порядка в Ростове-на-Дону

В воскресенье в Ростове полицейские продолжили работу в усиленном режиме.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону к охране общественного порядка в местах массового скопления людей привлекли еще 100 полицейских. Об этом утром 25 мая сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Личный состав уже прошел инструктаж и строевой смотр на площади Советов. Напомним, ранее правоохранители донской столицы усилили работу в связи с проведением Последнего звонка в школах.

Добавим, за прошедшие сутки во время патрулирования оформили четыре административных протокола. Правонарушений не допустили, говорится в информации пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области.

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