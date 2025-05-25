Еще 100 полицейских привлекли к охране порядка в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону к охране общественного порядка в местах массового скопления людей привлекли еще 100 полицейских. Об этом утром 25 мая сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
Личный состав уже прошел инструктаж и строевой смотр на площади Советов. Напомним, ранее правоохранители донской столицы усилили работу в связи с проведением Последнего звонка в школах.
Добавим, за прошедшие сутки во время патрулирования оформили четыре административных протокола. Правонарушений не допустили, говорится в информации пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области.
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