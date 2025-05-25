В Жлобине горело девятиэтажное общежитие, сообщили в пресс-службе МЧС.
Возгорание произошло ночью 25 мая в районном центре. Очевидцы сообщили, что в жлобинском общежитии горит подсобное помещение.
Когда на место прибыли пожарные, на девятом этаже общежития уже наблюдалось открытое горение.
Возгорание было оперативно ликвидировано спасателями МЧС. К счастью, никто не пострадал.
Огонь успел уничтожить окно и входную дверь, закоптил стены и потолочные перекрытия. Причина пожара еще устанавливается.
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