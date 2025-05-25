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В Жлобине горело девятиэтажное общежитие

МЧС сообщило о пожаре в девятиэтажном общежитии в Жлобине.

Источник: Комсомольская правда

В Жлобине горело девятиэтажное общежитие, сообщили в пресс-службе МЧС.

Возгорание произошло ночью 25 мая в районном центре. Очевидцы сообщили, что в жлобинском общежитии горит подсобное помещение.

Когда на место прибыли пожарные, на девятом этаже общежития уже наблюдалось открытое горение.

Возгорание было оперативно ликвидировано спасателями МЧС. К счастью, никто не пострадал.

Огонь успел уничтожить окно и входную дверь, закоптил стены и потолочные перекрытия. Причина пожара еще устанавливается.

Еще в Минске спасатели МЧС поймали и изолировали огромного паука-птицееда: «Паук остается в пожарной части».

Кроме того, вспышка высочайшего класса произошла на Солнце 25 мая — что ждать белорусам.