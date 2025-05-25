Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Совфеде не поддержали идею отменить пенсию по возрасту

Сенатор Клишас напомнил, что в России пенсии по возрасту гарантированы законом.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас в своем Telegram-канале напомнил, что в России пенсии по возрасту гарантированы Основным законом, а также законодательными нормами.

Ранее в экспертном сообществе прозвучало предложение отменить пенсию молодым людям, родившимся после 1995 года.

«К вопросу об отмене пенсий. Всегда следует помнить, что в соответствии с Конституцией Российской Федерации статья 39 “Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом”, — написал Клишас.

Кроме того, государственные пенсии и социальные пособия «устанавливаются законом», добавил он.