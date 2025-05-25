В Совфеде не поддержали идею отменить пенсию по возрасту

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас в своем Telegram-канале напомнил, что в России пенсии по возрасту гарантированы Основным законом, а также законодательными нормами.
Ранее в экспертном сообществе прозвучало предложение отменить пенсию молодым людям, родившимся после 1995 года.
«К вопросу об отмене пенсий. Всегда следует помнить, что в соответствии с Конституцией Российской Федерации статья 39 “Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом”, — написал Клишас.
Кроме того, государственные пенсии и социальные пособия «устанавливаются законом», добавил он.