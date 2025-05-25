В Совфеде не поддержали идею отменить пенсию по возрасту

«К вопросу об отмене пенсий. Всегда следует помнить, что в соответствии с Конституцией Российской Федерации статья 39 “Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом”, — написал Клишас.