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Опубликован полный список официальных пляжей Нижнего Новгорода в 2025 году

До старта купального сезона в Нижнем Новгороде осталась ровно неделя. Если повезет с погодой, то уже 1 июня нижегородцы смогут искупаться в одном из 14 муниципальных озер. Также горожанам будут доступны пять зон отдыха.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Накануне пляжного проходит масштабная подготовка городских водоемов. Водолазы заканчивают обследование дна озер, извлекая всякий мусор, в том числе стекло и металлические предметы. Затем межведомственная комиссия приступит к комплексной проверке муниципальных пляжей и зон отдыха.

Напомним, что купаться можно только на официальных пляжах, поскольку они оборудованы спасательными постами и соответствуют нормам безопасности. В зонах отдыха, даже если они расположены у воды, купание запрещено: эти территории не предназначены для плавания.

Летом 2025 года будут работать следующие муниципальные пляжи:

Автозаводский район

— Озеро ПКиО второй очереди (проспект Молодежный);

— Озеро ПКиО первой очереди (улица Смирнова);

Канавинский район

— Мещерское озеро;

— Сортировочное озеро (Березовая роща);

— Сортировочное озеро (Архангельская улица);

— Больничное озеро (Московское шоссе).

Ленинский район

— Силикатное озеро (проспект Ленина, 19б);

— Силикатное озеро (проспект Ленина, 23).

Приокский район

— Озеро № 1 (Щелоковский хутор);

— Озеро № 3 (Щелоковский хутор).

Сормовский район

— Светлоярское озеро (улица Гаугеля);

— Светлоярское озеро (улица Мокроусова);

— Лунское озеро (поселок Копосово, за Лунской улицей);

— Пестичное озеро (поселок Дубравный).

Зоны отдыха на водных объектах в Нижнем Новгороде:

Автозаводский район

— Река Ока (улица Фучика);

— Пермяковское озеро (улица Пермякова).

Ленинский район

— Река Ока (затон имени 25 лет Октября).

Нижегородский район

— Река Волга (набережная Гребного канала).

Советский район

— Озеро № 2 на Щелоковском хуторе.