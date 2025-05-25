Опубликован полный список официальных пляжей Нижнего Новгорода в 2025 году

Накануне пляжного проходит масштабная подготовка городских водоемов. Водолазы заканчивают обследование дна озер, извлекая всякий мусор, в том числе стекло и металлические предметы. Затем межведомственная комиссия приступит к комплексной проверке муниципальных пляжей и зон отдыха.
Напомним, что купаться можно только на официальных пляжах, поскольку они оборудованы спасательными постами и соответствуют нормам безопасности. В зонах отдыха, даже если они расположены у воды, купание запрещено: эти территории не предназначены для плавания.
Летом 2025 года будут работать следующие муниципальные пляжи:
Автозаводский район
— Озеро ПКиО второй очереди (проспект Молодежный);
— Озеро ПКиО первой очереди (улица Смирнова);
Канавинский район
— Мещерское озеро;
— Сортировочное озеро (Березовая роща);
— Сортировочное озеро (Архангельская улица);
— Больничное озеро (Московское шоссе).
Ленинский район
— Силикатное озеро (проспект Ленина, 19б);
— Силикатное озеро (проспект Ленина, 23).
Приокский район
— Озеро № 1 (Щелоковский хутор);
— Озеро № 3 (Щелоковский хутор).
Сормовский район
— Светлоярское озеро (улица Гаугеля);
— Светлоярское озеро (улица Мокроусова);
— Лунское озеро (поселок Копосово, за Лунской улицей);
— Пестичное озеро (поселок Дубравный).
Зоны отдыха на водных объектах в Нижнем Новгороде:
Автозаводский район
— Река Ока (улица Фучика);
— Пермяковское озеро (улица Пермякова).
Ленинский район
— Река Ока (затон имени 25 лет Октября).
Нижегородский район
— Река Волга (набережная Гребного канала).
Советский район
— Озеро № 2 на Щелоковском хуторе.