Всероссийские соревнования по быстрым шахматам организовали в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону провели церемонию открытия всероссийских соревнований по быстрым шахматам этапа «Рапид Гран-При России», сообщают городские власти.
Подобные интеллектуальные состязания проводятся в донской столице уже в четвертый раз. Они привлекают как профессионалов, так и любителей шахмат. Речь идет о крупнейшем по масштабу турнире на юге России.
В этом году в Ростове-на-Дону собрались игроки из донского региона, Чеченской Республики, Дагестана, Северной Осетии-Алании, Краснодарского края, Новгородской области, Адыгеи, Республики Крым, Москвы, Санкт-Петербурга, ДНР, ЛНР и других территорий.
В мероприятии также поучаствовал глава города Александр Скрябин.
— Подобные турниры — важный механизм в популяризации спорта. Шахматы играют важную роль в образовательном процессе и культурной жизни нашего города. Мы гордимся тем, что у нас проходят такие значимые мероприятия, — подчеркнул Александр Скрябин.
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