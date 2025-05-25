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Всероссийские соревнования по быстрым шахматам организовали в Ростове-на-Дону

В Ростове организовали крупнейший на юге России шахматный турнир.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону провели церемонию открытия всероссийских соревнований по быстрым шахматам этапа «Рапид Гран-При России», сообщают городские власти.

Подобные интеллектуальные состязания проводятся в донской столице уже в четвертый раз. Они привлекают как профессионалов, так и любителей шахмат. Речь идет о крупнейшем по масштабу турнире на юге России.

В этом году в Ростове-на-Дону собрались игроки из донского региона, Чеченской Республики, Дагестана, Северной Осетии-Алании, Краснодарского края, Новгородской области, Адыгеи, Республики Крым, Москвы, Санкт-Петербурга, ДНР, ЛНР и других территорий.

В мероприятии также поучаствовал глава города Александр Скрябин.

— Подобные турниры — важный механизм в популяризации спорта. Шахматы играют важную роль в образовательном процессе и культурной жизни нашего города. Мы гордимся тем, что у нас проходят такие значимые мероприятия, — подчеркнул Александр Скрябин.

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