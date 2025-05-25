История заповедного дела и определитель земноводных. Какие новые издания готовят ученые НАН

Проблема сохранения биологического разнообразия занимает важное место в экологической политике Беларуси. Научно-практический центр по биоресурсам является одной из ведущих научных организаций, проводящих полномасштабные исследования биологического и ландшафтного разнообразия, координацию и научно-методическое обеспечение охраны и устойчивого использования национальных биологических ресурсов. О новых изданиях, важности проведения Недели родной природы и привлечении детей в науку рассказала корреспонденту БЕЛТА ученый секретарь НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам Марина Малько.
— В чем вы видите важность проведения Недели родной природы в Беларуси?
— Неделя родной природы проводится с 2019 года. Постепенно это мероприятие стало набирать обороты. Для чего это нужно? Во-первых, это официально разрешенное время для того, чтобы попасть на наши объекты. Люди могут познакомиться с деятельностью Академии наук. Кроме того, есть многие проблемы, о которых люди не знают, а это прекрасная возможность рассказать о них, показать их важность, повысить интерес и заострить общественное внимание на отдельных вопросах.
— Наверное, это помогает и привлекать детей в науку?
— Мы проводим различные мастер-классы, экскурсии, лекции, семинары. На Неделе родной природы и на Фестивале науки дети могут посмотреть на природу глазами ученых, например, через микроскоп посмотреть на чешуйку рыбки. По лапке, силуэту или чешуйке ребенок может попробовать угадать животных. Также дети могут посетить центр кольцевания, лаборатории и коллекционные фонды. Мы дарим им календари, фликеры, брелоки, блокнотики, ручки. Есть конкурс «Квітней, мой лес!». Проводит его Институт леса НАН Беларуси. Дети приносят на отборочный тур свои научно-исследовательские работы, а далее их рассматривают ученые.
— Какие издания готовятся к выпуску в этом году?
— Сейчас в печати находится два издания авторства Сергея Дробенкова. Первое — «Земноводные и пресмыкающиеся Беларуси. Иллюстрированный справочник-определитель». Это учебно-справочное пособие содержит определитель видов и краткие сведения о встречающихся в Беларуси земноводных и пресмыкающихся. В книге будут представлены оригинальные и литературные данные о распространении, местах обитания, структуре популяций, морфологии, поведении и проблемах охраны 13 видов амфибий и семи видов рептилий региональной фауны. Справочник иллюстрирован цветными фотографиями животных и их мест обитания. Издание рассчитано на студентов и преподавателей биологических и естественных факультетов университетов, работников природоохранных организаций, учителей биологии, краеведов и любителей природы. Оно находится в издательстве и вот-вот должно выйти.
Второе — «Структура и экологические факторы организации фаунистических комплексов земноводных и пресмыкающихся в наземных и водных экосистемах Беларуси». В пособии изложены различные аспекты структурной организации и пространственно-временной динамики фаунистических комплексов земноводных и пресмыкающихся, входящих в состав наземных и водных экосистем Беларуси. Анализируются видовой, таксономический, географический, пространственный и трофический уровни организации герпетокомплексов, дается классификация и обсуждаются экологические факторы их формирования. Книга адресована зоологам, экологам, специалистам в области охраны природы, а также преподавателям и студентам университетов биологических специальностей.
— Над какими книгами работа еще в процессе?
— В разработке находится монография «Институт зоологии — НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам: 100 лет становления и развития» под редакцией Михаила Никифорова и Александра Чайковского. Издание представляет собой описание становления, существования и развития Института зоологии, преобразованного в дальнейшем в Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам. Содержание издания включает в себя разделы от зоологической подсекции Инбелкульта до истории становления Института зоологии — об основных этапах развития, преобразования, современной деятельности.
В процессе и работа над книгой «Генетическая структура воссозданной интродукцией популяции благородного оленя в Беларуси» авторства Арсения Волнистого, Константина Гомеля и Михаила Никифорова. Это издание будет содержать в себе научно-методологические основы генетического мониторинга популяций ресурсных видов копытных на примере благородного оленя. В нем подробно изложены методические подходы по проведению молекулярно-генетического анализа с использованием митохондриальных и ядерных маркеров. Также в нем приведены рекомендации по созданию системы генетического мониторинга белорусской метапопуляции благородного оленя на основании использования молекулярно-генетических подходов.
Также готовится «История заповедного дела в Беларуси» авторства Владимира Устина, Натальи Юргенсон, Натальи Архипенко, Александра Чайковского, Елены Шушковой и Елены Шляхтич. В издании раскрывается история формирования и становления современной системы особо охраняемых природных территорий с начала XX века и до настоящего времени. Приводится информация об особенностях охраны природных комплексов и объектов в различные периоды времени. Раскрывается понятие национальной экологической сети и описываются этапы ее формирования. Рассматривается, какие международные природоохранные статусы имеют особо охраняемые природные территории в Беларуси (Рамсарские территории, Изумрудная сеть и др.).
Мы также информируем учебные и научные заведения нашего профиля, дарим книги тем, с кем сотрудничаем. Приятно, когда приезжаешь в научную организацию и видишь свои издания у них в рабочем использовании.
Анастасия КОЗЛОВА,
БЕЛТА. -0-