История заповедного дела и определитель земноводных. Какие новые издания готовят ученые НАН

— Неделя родной природы проводится с 2019 года. Постепенно это мероприятие стало набирать обороты. Для чего это нужно? Во-первых, это официально разрешенное время для того, чтобы попасть на наши объекты. Люди могут познакомиться с деятельностью Академии наук. Кроме того, есть многие проблемы, о которых люди не знают, а это прекрасная возможность рассказать о них, показать их важность, повысить интерес и заострить общественное внимание на отдельных вопросах.