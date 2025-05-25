Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Лиса набрасывалась на домашних животных». Милиционеры застрелили бешеную лису во дворе дома под Брагином

Милиционеры застрелили бешеную лису во дворе жилого дома в Брагинском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Брагинском районе милиционеры обезвредили лису с признаками бешенства. Подробности рассказал телеграм-канал «Гомельщина официально».

Инцидент произошел 24 мая в деревне Микуличи. Около 17.45 часов в милицию позвонили сельчане, сообщившие, что во двор их дома забежала агрессивная лица, которая набрасывается на домашних животных.

Прибывшие милиционеры, действительно, обнаружили дикое животное во дворе сельчан. Бешеная лиса в тот момент находилось в одном из сараев, правоохранители застрелили зараженное животное.

— Местные жители и стражи порядка не пострадали, — прокомментировали в пресс-службе.

Еще в Минске спасатели МЧС поймали и изолировали огромного паука-птицееда: «Паук остается в пожарной части».

А в Жлобине горело девятиэтажное общежитие.

Кроме того, вспышка высочайшего класса произошла на Солнце 25 мая — что ждать белорусам.