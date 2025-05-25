«Лиса набрасывалась на домашних животных». Милиционеры застрелили бешеную лису во дворе дома под Брагином

В Брагинском районе милиционеры обезвредили лису с признаками бешенства. Подробности рассказал телеграм-канал «Гомельщина официально».
Инцидент произошел 24 мая в деревне Микуличи. Около 17.45 часов в милицию позвонили сельчане, сообщившие, что во двор их дома забежала агрессивная лица, которая набрасывается на домашних животных.
Прибывшие милиционеры, действительно, обнаружили дикое животное во дворе сельчан. Бешеная лиса в тот момент находилось в одном из сараев, правоохранители застрелили зараженное животное.
— Местные жители и стражи порядка не пострадали, — прокомментировали в пресс-службе.
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