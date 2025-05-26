Кроссворд на 26 мая 2025

26 мая отмечает день рождения Хелена Бонем Картер — актриса, чей кинематографический путь охватывает десятки ярких ролей. Ее узнают по сотрудничеству с Тимом Бертоном, участию в «Бойцовском клубе» и образу Беллатрисы Лестрейндж. Предлагаем разгадать наш кроссворд и вспомнить ее главные кинороли.