Кроссворд на 26 мая 2025

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26 мая отмечает день рождения Хелена Бонем Картер — актриса, чей кинематографический путь охватывает десятки ярких ролей. Ее узнают по сотрудничеству с Тимом Бертоном, участию в «Бойцовском клубе» и образу Беллатрисы Лестрейндж. Предлагаем разгадать наш кроссворд и вспомнить ее главные кинороли.
Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.
Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.