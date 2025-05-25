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Утром 26 мая откроют движение по Московскому проспекту в Воронеже

Движение возобновят после устраненной аварии на коллекторе.

Источник: Комсомольская правда

26 мая возобновят движение на участке Московского проспекта, перекрытом из-за устранения коммунальной аварии на коллекторе. Об этом сообщили в мэрии Воронежа.

В ночь на 25 мая засыпали котлован, сейчас полосу уплотняют щебенкой, в ночь на 26 мая дорогу заасфальтируют.

Сейчас пока движение организовано по одной полосе по временной схеме.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, асфальт провалился на Московском проспекте недалеко от памятника Славы в ночь на 19 мая. Прорвало коллектор диаметром 1000 мм. Стоки затопили подвалы ближайших магазинов и общежитий.