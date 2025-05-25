Утром 26 мая откроют движение по Московскому проспекту в Воронеже

26 мая возобновят движение на участке Московского проспекта, перекрытом из-за устранения коммунальной аварии на коллекторе. Об этом сообщили в мэрии Воронежа.
В ночь на 25 мая засыпали котлован, сейчас полосу уплотняют щебенкой, в ночь на 26 мая дорогу заасфальтируют.
Сейчас пока движение организовано по одной полосе по временной схеме.
Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, асфальт провалился на Московском проспекте недалеко от памятника Славы в ночь на 19 мая. Прорвало коллектор диаметром 1000 мм. Стоки затопили подвалы ближайших магазинов и общежитий.