Утром 26 мая откроют движение по Московскому проспекту в Воронеже

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, асфальт провалился на Московском проспекте недалеко от памятника Славы в ночь на 19 мая. Прорвало коллектор диаметром 1000 мм. Стоки затопили подвалы ближайших магазинов и общежитий.