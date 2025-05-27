Ответы на кроссворд от 26 мая 2025: интересные факты про Хелену Бонем Картер

4. Бертон

Хелена Бонем Картер и Тим Бертон познакомились в 2000 году на съемках фильма «Планета обезьян». Их роман начался после завершения проекта и длился 13 лет, за это время они стали одной из самых ярких и необычных пар в киноиндустрии. У них родились сын Билли Рэймонд и дочь Нелл. Пара предпочитала жить в двух соседних домах в Лондоне, соединенных общим коридором, что подчеркивало их стремление к личному пространству. В творческом тандеме они создали такие фильмы, как «Труп невесты», «Суини Тодд», «Алиса в Стране чудес» и «Чарли и шоколадная фабрика». В 2014 году они объявили о расставании, сохранив дружеские отношения и совместное воспитание детей.