Ответы на кроссворд от 26 мая 2025: интересные факты про Хелену Бонем Картер

По горизонтали:
1. Роуз
В фильме «8 подруг Оушена» режиссера Гэри Росса Хелена Бонем Картер сыграла Роуз Уэйл — талантливого, но обанкротившегося дизайнера, присоединившегося к команде Дебби Оушен. Ее персонаж создает платье для Дафны Клюгер, в которое встроено ожерелье Cartier стоимостью 150 миллионов долларов. Роль позволила актрисе проявить комедийный талант и показать сочетание эксцентричности и уязвимости. Фильм получил хорошие отзывы за актерский состав и легкий тон.
2. Лестрейндж
Хелена Бонем Картер воплотила образ Беллатрисы Лестрейндж в четырех фильмах франшизы «Гарри Поттер»: «Орден Феникса», «Принц-полукровка» и обе части «Дары смерти». Изначально роль должна была достаться Хелен Маккрори, но из-за беременности ее заменили, и она сыграла сестру Беллатрисы — Нарциссу Малфой. Бонем Картер привнесла в образ элементы импровизации, что сделало персонажа более динамичным и живым. Коллеги по съемочной площадке отмечали, что ее подход добавлял сценам энергии и неожиданности. Актриса также поделилась, что стремилась создать эксцентричный и динамичный образ, отличающийся от книжного.
3. Королева
Хелена Бонем Картер исполнила роль Красной королевы, Ирацибеты из Кримса, в фильмах Тима Бертона «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье». Ее персонаж сочетает черты Красной королевы, Герцогини и Червонной королевы. Для создания запоминающегося образа визуальные эффекты увеличили голову актрисы в три раза, подчеркивая ее эксцентричность и власть. Вдохновением для роли послужили повадки ее маленького сына, что добавило персонажу реалистичности и глубины. Эта роль стала одной из самых ярких в карьере актрисы, продемонстрировав ее умение сочетать комедийные и драматические элементы.
4. Бертон
Хелена Бонем Картер и Тим Бертон познакомились в 2000 году на съемках фильма «Планета обезьян». Их роман начался после завершения проекта и длился 13 лет, за это время они стали одной из самых ярких и необычных пар в киноиндустрии. У них родились сын Билли Рэймонд и дочь Нелл. Пара предпочитала жить в двух соседних домах в Лондоне, соединенных общим коридором, что подчеркивало их стремление к личному пространству. В творческом тандеме они создали такие фильмы, как «Труп невесты», «Суини Тодд», «Алиса в Стране чудес» и «Чарли и шоколадная фабрика». В 2014 году они объявили о расставании, сохранив дружеские отношения и совместное воспитание детей.
По вертикали:
1. Золушка
В фильме «Золушка» режиссера Кеннета Браны Хелена Бонем Картер сыграла Фею-крестную — добродушную, немного рассеянную волшебницу, которая помогает Золушке. Актриса прошла через сложный процесс грима и примерки костюмов, включая протезы, чтобы создать уникальный внешний вид. Хелена Бонем Картер также выступила в роли рассказчицы, сопровождая повествование за кадром.
2. Ловетт
Хелена Бонем Картер сыграла миссис Ловетт в фильме Тима Бертона «Суини Тодд» — владелицу пекарни, которая превращает жертв Суини Тодда в мясные пироги. Для роли актриса прошла вокальную подготовку и исполнила сложные музыкальные номера, получив похвалу за уникальное исполнение. Во время съемок она была беременна, что потребовало особого подхода к костюмам и процессу съемки.
3. Ферт
В фильме «Король говорит!» Хелена Бонем Картер и Колин Ферт сыграли королевскую пару: Елизавету и Георга VI. Фильм рассказывает о борьбе будущего монарха с заиканием и его отношениях с логопедом Лайонелом Логом. Героиня Бонем Картер, Елизавета, сыграла ключевую роль в поддержке мужа и организации его лечения. Работа актеров получила признание критиков: фильм получил четыре «Оскара», в том числе за лучшую мужскую роль, а Бонем Картер получила премию BAFTA.
4. Орден
Хелена Бонем Картер была удостоена звания Командора ордена Британской империи в 2012 году за заслуги в области драматического искусства. Церемония награждения состоялась 22 февраля в Букингемском дворце, где актриса получила награду из рук королевы Елизаветы II.
5. Одежда
В 2006 году Хелена Бонем Картер вместе с дизайнером Самантой Сейдж запустила линию одежды The Pantaloonies. Первая коллекция, Bloomin' Bloomers, вдохновлена викторианской модой и включала камзолы, чепчики и панталоны. Позже бренд расширился, предложив джинсы с уникальной вышивкой и аппликациями, которые актриса описывала как «что-то вроде альбома на задней части». Несмотря на ограниченный коммерческий успех, бренд стал выражением ее творческой индивидуальности и стиля.
Интересные факты о Хелен Бонем Картер:
- Хелена Бонем Картер и Джонни Депп поддерживают тесную дружбу, начавшуюся в начале 2000-х годов. Совместная работа в фильмах Тима Бертона, таких как «Суини Тодд», «Алиса в Стране чудес» и «Труп невесты», сделала их одним из самых узнаваемых дуэтов в кино. Помимо профессиональных связей, Депп является крестным отцом детей Бонем Картер. В интервью она выразила поддержку актеру в связи с судебными разбирательствами, раскритиковав культуру отмены. Их дружба и взаимная поддержка продолжаются на протяжении многих лет.
- Хелена Бонем Картер снялась в нескольких музыкальных клипах, демонстрируя актерский талант за пределами кино. В 2012 году она сыграла строгую библиотекаршу в клипе «Out of the Game» Руфуса Уэйнрайта, где мастерски передала внутренние трансформации героини. Видео сочетало комедию и драму, и критики отметили необычное сочетание образов. В 2013 году она исполнила «Sally's Song» из «Кошмара перед Рождеством» на сцене Royal Albert Hall, продемонстрировав свои вокальные способности.
- В 2012 году Хелена Бонем Картер снялась в короткометражном фильме Prada «A Therapy», режиссера Романа Полански. Премьера прошла на Каннском кинофестивале как необычное дополнение к программе. В фильме она сыграла богатую, одинокую женщину, пришедшую на прием к психоаналитику, которого сыграл Бен Кингсли. Ее героиня полностью одета в одежду фирмы Prada — от красной юбки-карандаш до сиреневой блузки. Фильм получил положительные отзывы за стиль и остроумие.
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