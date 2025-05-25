«С другими детьми пошел к пруду». Под Витебском в садовом товариществе в пруду утонул ребенок

В Витебском районе в садовом товариществе утонул ребенок, сообщили в пресс-службе МЧС.
Трагедия произошла в одном из садовых товариществ под Витебском в субботу, 24 мая. Спасателей вызвали в СТ «Агромихик».
Установлено, что мальчик 2018 года рождения с другими детьми пошел к водоему-копани и утонул.
Подробности трагедии устанавливаются.
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