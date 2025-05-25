Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«С другими детьми пошел к пруду». Под Витебском в садовом товариществе в пруду утонул ребенок

МЧС: семилетний мальчик утонул в пруду в садовом товариществе под Витебском.

Источник: Комсомольская правда

В Витебском районе в садовом товариществе утонул ребенок, сообщили в пресс-службе МЧС.

Трагедия произошла в одном из садовых товариществ под Витебском в субботу, 24 мая. Спасателей вызвали в СТ «Агромихик».

Установлено, что мальчик 2018 года рождения с другими детьми пошел к водоему-копани и утонул.

Подробности трагедии устанавливаются.

Ранее СК сообщил, что шестимесячная и трехлетняя девочки погибли на пожаре в Каменецком районе: «Дети были дома одни».

Еще милиционеры застрелили бешеную лису во дворе дома под Брагином: «Лиса набрасывалась на домашних животных».

Еще в Минске спасатели МЧС поймали и изолировали огромного паука-птицееда: «Паук остается в пожарной части».