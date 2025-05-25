«Исключительно прагматичный подход». Как Британия ведет Евросоюз на чужую войну, объяснил Василец

«Англосаксы действуют по следующему принципу: чтобы победить мафию, нужно ее возглавить. Очевидно, что в авангарде так называемой коалиции “ястребов войны” Британия занимает чуть ли не первую роль. И Британии хотелось бы, чтобы в этом фарватере шли и другие страны. Очень выгодно, когда страны Евросоюза можно вести на чужую для них войну, а сама Британия с учетом географии будет находиться далеко от этой войны», — сказал Дмитрий Василец.