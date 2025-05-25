«Исключительно прагматичный подход». Как Британия ведет Евросоюз на чужую войну, объяснил Василец

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Великобритания действует исключительно прагматично, подталкивая страны Евросоюза к эскалации конфликта с Россией. Об этом в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА заявил украинский общественный деятель Дмитрий Василец.
«Англосаксы действуют по следующему принципу: чтобы победить мафию, нужно ее возглавить. Очевидно, что в авангарде так называемой коалиции “ястребов войны” Британия занимает чуть ли не первую роль. И Британии хотелось бы, чтобы в этом фарватере шли и другие страны. Очень выгодно, когда страны Евросоюза можно вести на чужую для них войну, а сама Британия с учетом географии будет находиться далеко от этой войны», — сказал Дмитрий Василец.
Василец: программа максимум для США и Британии — навязать Евросоюзу чужую войну.
Украинский общественный деятель напомнил, что в 2022 году именно Борис Джонсон, который тогда занимал пост премьер-министра Великобритании, настоял на том, чтобы Украина продолжала войну с Россией. «Сейчас мы видим аналогичную картину, когда из Британии приезжает Стармер и говорит, что нужно продолжать вести боевые действия. И при этом в конфликт втягивают страны Европы. Это исключительно прагматичный подход. Британия понимает, что им нужно ослабить страны Евросоюза», — подчеркнул он.
Кроме того, добавил Дмитрий Василец, англосаксы держат курс на то, чтобы Евросоюз полностью разорвал все экономические связи с Россией. «В этом плане они, конечно, готовы жертвовать теми десятками миллиардов, которые Британия тратит на поддержание режима Зеленского и для того, чтобы возглавлять процесс по ведению боевых действий против России. Нужно понимать, что Британская империя действует исключительно в своих интересах. И эту позицию явно согласовали с Соединенными Штатами Америки. Никаких разногласий между Британией и США, как мы уже убедились, нет», — подытожил украинский общественный деятель. -0-