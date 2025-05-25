Белорусский врач рассказала о новом методе лечения аллергии стволовыми клетками

О лечении аллергического ринита стволовыми клетками, а это новое направление, в интервью порталу 24health.by рассказала завотделением клеточной терапии Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Беларуси, кандидат медицинских наук, доцент Анна Рубан.
Аллергиков, которые весной и летом мучаются от поллиноза (а это широко распространенное сезонное хроническое заболевание, которое вызывает пыльца цветущих растений и которое сопровождается сильным насморком, заложенностью носа) теперь лечат и с помощью клеточной терапии.
По словам Анны Рубан, в лечении аллергического ринита используются мезенхимальные стволовые клетки.
«Делается забор обонятельного эпителия из полости носа. Совсем маленький кусочек, из которого выделяются стволовые клетки и наращиваются в определенном количестве», — отметила специалист.
После этого выращенные стволовые клетки вводят в полость носа, а именно обкалываю нос, слизистая которого реагируют на тот или иной аллерген.
Что касается круглогодичной аллергии, а она может быть на что угодно, не только на пыльцу растений, — то это одно из показаний к такому лечению.
Забор стволовых клеток и их выращивание пока в Беларуси платное.
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