Белорусский врач рассказала о новом методе лечения аллергии стволовыми клетками

Врач-аллерголог с 30-летним стажем рассказала, можно ли справиться с поллинозом, о скрытой аллергии и предупредила, что ненавистной аллергикам полыни в Беларуси стало меньше, но появилась опасная амброзия: «Если аллергия на сорные травы, исключите семечки, халву и вермут, а если на рожь — не стоит пить водку» (все подробности здесь).