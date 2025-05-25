В Башкирии за сутки произошло два случая возгорания сухой травы

В Башкирии за прошедшие сутки произошло два возгорания сухой травы. Об этом сообщили в Госкомитете по ЧС республики.
По предоставленным данным, возгорания зарегистрированы в Кумертау и Кармаскалинском районе.
Всего с начала года возникло восемь очагов лесных пожаров на площади более 25 гектаров. В ведомстве сообщили также, что выявлено было 256 возгораний травы на площади 1200 гектаров.
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