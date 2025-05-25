Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии за сутки произошло два случая возгорания сухой травы

В Госкомитете по ЧС сообщили статистику пожаров.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии за прошедшие сутки произошло два возгорания сухой травы. Об этом сообщили в Госкомитете по ЧС республики.

По предоставленным данным, возгорания зарегистрированы в Кумертау и Кармаскалинском районе.

Всего с начала года возникло восемь очагов лесных пожаров на площади более 25 гектаров. В ведомстве сообщили также, что выявлено было 256 возгораний травы на площади 1200 гектаров.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.